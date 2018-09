Duvan Zapata, attaccante dell'Atalanta, torna sul suo trasferimento estivo, che lo ha portato a lasciare la Sampdoria. Queste le parole a la Gazzetta dello Sport: "L'addio era inevitabile, non hanno fatto nulla di particolare per trattenermi. Era chiaro che fossi sul mercato, la dirigenza portava avanti varie trattative. È arrivata qualche offerta dall'estero, in particolare dalla Cina, che però non ho mai preso in considerazione. Per fortuna Bergamo è stata la soluzione che ha soddisfatto tutti".