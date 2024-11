Atalantamania: De Ketelaere, che rivincita sul Milan! E Cuadrado ha una seconda vita

Getty Images

Se solo l'fosse riuscita a insaccare il rigore concessole contro l'Arsenal o una delle sette occasioni da gol contro il Celtic, dominerebbe almeno per questa giornata la maxi classifica di Champions.. Viene da pensarlo perché la goleada con cui ha trafitto ieri sera lo Young Boys ha lasciato di stucco perfino mister Magnin, che ha svelato:. La squadra di Gasperini no, soffre i primi 10 minuti la velocità dei gialloneri sul sintetico, e poi si fa beffe dell'uno e dell'altro. Una vittoria di squadra, ma anche di un

Lo striscione gliel'hanno intitolato i tifosi, aggiungendo una 'V' dopo il nome. Come vittoria, come quinto, perché cinque sono gli spunti da rete che regala per la goleada. A Milano dicevano che era impalpabile e senza personalità. A Bergamo si è preso la sua rivincita.nei suoi assist che illuminano la via del gol dell'Atalanta. Gasperini lo ripete da tempo: ". E ieri sera ha illuminato la partita. Il Milan ormai è un lontano ricordo, ma lo spirito da Diavolo rosso è rimasto in lui. Peccato colo chea fine gara che avrebbe dovuto ritirare per aver fatto cinquina.

Lanciato da titolare per l'esperienza, non fa pentire Gasperini della scelta, anzi, adesso ci sarà un contendente in più per la maglia dal primo minuto. Inesauribile nei 90 minuti,Sfiora anche il gol nel primo tempo e fa impazzire i gialloneri. In estate ha voluto fortemente l'Atalanta e ora vuole trascinarla nell'Olimpo delle grandi.