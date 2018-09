Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, alla vigilia della gara con il Torino ripercorre gli ultimi sprazzi della gara pareggiata contro il Milan: “Pareggiare nei minuti di recupero dà sempre la sensazione di scampato pericolo, ci sono state cose positive, a partire dalla reazione della squadra, il Milan si è trovato in vantaggio subito ma noi abbiamo costruito le nostre situazioni e il risultato ci sta, è positivo che abbiamo lottato per reagire e raddrizzare le partite, positive le reazioni di Zapata e di Rigoni. Sul piano tecnico-tattico abbiamo ancora da lavorare molto, ma secondo me sono state belle partite sia col Cagliari che con la Spal, il 2-2 col Milan cambia i giudizi, ma non li cambia a me".



TORINO - "Il Torino viene da una sconfitta e anche la classifica è molto corta, i granata sono un’ottima squadra, costruiti per raggiungere l’Europa, è una squadra forte, ma credo che domani sia una partita molto equilibrata, noi dobbiamo avere la mentalità giusta per vincere e tornare a una buona posizione in classifica. Per l’aspetto emotivo ci sono stati passi in avanti ma sotto l’aspetto tattico le risposte sono state di maggiore efficacia rispetto che contro il Cagliari".



ILICIC, RIGONI - "Abbiamo bisogno di recuperare Ilicic, abbiamo bisogno di trovare la posizione e le caratteristiche migliori di Rigoni che ha un buon tiro ma va inserito, dobbiamo sperare che la risposta di Zapata continui e migliorare l’efficacia dei nostri esterni. I gol prima di domenica sono stati su palle inattive, compromesse, il Milan invece è diverso e i problemi sono dovuti ad altro, se aggiungi attaccanti soffre il centrocampo e la difesa, questa solidità l’abbiamo un po’ meno, dobbiamo lavorarci sull’assetto della squadra, dobbiamo migliorare molto. Dobbiamo avere pazienza, anche con Rigoni, c’è qualcuno che fa fatica, serve tempo, lui fa una partita buona e una meno, non è una macchina, bisogna comunque mantenere la fiducia. Non bisogna tremare di fronte alla classifica, bisogna trovare la mentalità e la fiducia nell’andare a vincere le partite. Ilicic è affaticato negli allenamenti, purtroppo non è pronto, spero rientri prima di Natale".



FREULER, RECA- "Freuler non mi sembra stanco, perché poi corre ma deve iniziare a giocare un po’ più veloce, con ritmo, ora stiamo giocando piano, questo è legato all’aspetto tecnico, dobbiamo accelerare i tempi di gioco. Reca ha qualche problema ma solo un principio di affaticamento. Il blocco della squadra che giochi con ritmo, intensità e mentalità in più partite, dobbiamo avere un’intensità e una convinzione superiore, migliorando le situazioni. Tutte le palle in area domenica erano pericolose, dobbiamo migliorare, l’importanza è essere più ripetitivi possibile".