Il futuro di Joao Felix è ancora incerto. Il talento portoghese può lasciare l'Atletico Madrid ma il club spagnolo chiede 140 milioni per cederlo. Un'altra opzione è quella di cederlo con un prestito oneroso (18 milioni) inserendo condizioni di riscatto. In questo senso, secondo The Telegraph, l'Arsenal è il club che ci sta pensando più seriamente.