Joao Felix non è molto gradito in casa Colchoneros. Secondo quanto riportato da Diario AS, il giovane attaccante portoghese non ha quasi alcun rapporto con i suoi compagni di squadra dell'Atletico Madrid. Il portoghese, arrivato come il nuovo fenomeno mondiale, non è riuscito a lasciare il segno e la sua considerazione da parte del Cholo si è deteriorata col tempo. L’attaccante in prestito al Chelsea preferirebbe rimanere a Stamford Bridge, nonostante la crisi in corso, piuttosto che tornare a Madrid.