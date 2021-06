Un pericoloso avversario si staglia nell'orizzonte del Genoa nella sua corsa verso Sam Lammers.



Il centravanti olandese dell'Atalanta, da tempo oggetto del desiderio dei rossoblù, è infatti finito anche nei radar della Sampdoria che ora starebbe tentando un sorpasso sui cugini propria all'ultima curva, portando il giocatore sulla sponda opposta del Bisagno rispetto a quella inizialmente prevista.



Nei giorni scorsi la dirigenza del Grifone aveva raggiunto un'intesa di massima con i colleghi bergamaschi per il trasferimento in prestito con opzione di riscatto del 24enne attaccante. Ora però l'inserimento dei blucerchiati rischia di scombinare non poco i piani del club di Enrico Preziosi che rischia di subire un clamoroso scippo.