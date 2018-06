Milan Badelj ha scelto il Napoli. Sportitalia conferma quanto raccontato, non si tratta di una prima o di una terza opzione, ma di una grande occasione a parametro zero. E di un centrocampista che ha dimostrato di essere affidabile, non soltanto in campo. Prevedibile un triennale, ma questi sono dettagli da sistemare. Il Milan è stato in gioco fino a pochi giorni fa, poi diverse cose hanno portato Badelj a fare una scelta diversa. Le altre concorrenti? Ci hanno provato in tante, Roma compresa, ma adesso il ritardo sembra incolmabile in attesa delle firme. Il Napoli lo aspetta.