Ballo-Touré ha detto sì al Saint-Etienne: ora serve l'accordo col Milan, ecco quanto risparmierebbe

NurPhoto via Getty Images

Uno degli esuberi in casaè sulla buona strada verso la cessione: il Saint-Etienne neopromosso e di ritorno in Ligue 1, ha trovato gli argomenti giusti per convincere Fodé Ballo-Touré a lasciare nuovamente l'Italia: dopo il prestito al Fulham e il no ai turchi del Besiktas, si profila un'esperienza in Francia.Il Milan è più che aperto alla cessione del laterale basso di difesa senegalese classe 1997, che tra l'altro è fuori dai piani del tecnico Fonseca per la prossima stagione:- Oltre a un eventuale indennizzo da concordare con i francesi,(considerando l'ammortamento e dato che ha uno stipendio di un milione di euro netti, al lordo 1,31, secondo i dati a disposizione di Calcio&Finanza).