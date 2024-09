Balotelli: "In Italia pensano che la Turchia fa ca***. Se la Roma gioca contro il Galatasaray ne prende 5"

Getty Images

L'ex attaccante di Inter, Milan e Nazionale,, è intervenuto in diretta a 360° provando a spiegare il perché l'esterno d'attacco polacco della Roma avrebbe fatto bene ad accettare la maglia del Galatasaray difendendo a spada tratta il calcio turco - in cui lui ha giocato con la maglia dell'Adana Demirspor - e, soprattutto, tirando una stilettata importante alla società giallorossa.“La cosa preoccupante è che in Italia pensano che la Turchia fa cagare. Dovete cominciate a guardare gli altri campionati""La cosa bella è che se la Roma gioca contro il Galatasaray ne prende 5. E la Roma per me è pure forte”.

La trattativa fra Galatasaray e Roma è saltata all'ultimo per volontà di Zalewski che ha scelto di non accettare il trasferimento in Turchia. I due club avevano invece trovato un'intesa per una cessione a titolo definitivo da 11 milioni bonus compresi.