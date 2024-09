Barbara Berlusconi: "San Siro? Vicenda umiliante per Milano. Persi mesi per constatare l'ovvio, siamo tornati al 2019"

AFP via Getty Images

andato in scena questa mattina a Palazzo Marino alla presenza del sindaco Beppe Sala per il futuro dello stadio San Siro, ha portato alla conferma, da parte dei club, del no al progetto WeBuild di ristrutturazione dell'attuale impianto con l'apertura ad un ritorno clamoroso del progetto iniziare di utilizzare l'area dello stadio, ma costruendo una nuova struttura. A prendere parola sulla vicenda, ai microfoni dell'Ansa, è stata oggi, figlia dell'ex-patron del Milan e compianto Silvio Berlusconi, ma soprattutto ex-amministratore delegato del club che all'epoca provò a realizzare un nuovo stadio solo rossonero nell'area di Portello a Milano.

- "La vicenda dello stadio è umiliante per una città come Milano simbolo di modernità, innovazione e che ha sempre precorso i tempi. Una commedia all'italiana vera e propria fatta appositamente per non decidere nulla"."Sono stati persi mesi per constatare l'ovvio: cioè il fatto che San Siro non è di fatto ristrutturabile, perché gli eventuali costi sono insostenibili e molto lontani dalla cifra che era stata presentata"."Siamo tornati alla proposta del 2019. È sconfortante rilevare che, come nel gioco dell'oca, si torna sempre al punto di partenza"