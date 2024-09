Getty Images

L'tornerà ad ospitare un grande evento calcistico nel, l'che laha co-assegnato alla, ma scatta un allarme: gliI turchi possono contare su impianti già pronti per ospitare partite di livello internazionale con l'Ataturk di Istanbul come fiore all'occhiello, il nostro Paese invece è molto più indietro sotto questo aspetto e paga una politica sulle infrastrutture sportive che negli anni ha ostacolato più di un progetto.

- A confermare la situazione è, in un'intervista a Tuttosport, ha spiegato: "Servono cinque stadi a norma per EURO 2032, con progetti già approvati e finanziati.. È già passato un anno dall’assegnazione e non sono stati fatti grandi passi avanti. Non servono solo cinque stadi, però, perché se ci concentriamo solo su quelli, il divario strutturale rischia di allargarsi ulteriormente. Bisognerebbe investire anche nelle realtà medio-piccole, con una politica più lungimirante per gli impianti.".

- Uva si è poi concentrato sulla situazione di San Siro, sostenendo che per Inter e Milan sia meglio proseguire su due progetti separati: ". Alla fine ci si affeziona a questi stadi, ma non dobbiamo pensare che siano eterni.".

- Infine, Uva si è soffermato sulla questione: "Quando in Italia sono state introdotte le seconde squadre, ci sono state molte proteste perché si temeva la scomparsa di alcune realtà locali. Ora, però, è chiaro quanto siano funzionali, come accade già da anni in Germania, Spagna, Francia, e in modo diverso anche in Inghilterra.. Negli ultimi otto anni, comunque, abbiamo reso i calendari più razionali, e la UEFA sta sensibilizzando su questo tema, anche se la decisione finale spetta sempre alla FIFA".