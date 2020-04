Barbara D’Urso non si ferma con il suo "Live – Non è la D’Urso" e "Pomeriggio 5" ma non si fermano nemmeno le critiche: questa volta un duro attacco è arrivato da Lucio Presta, manager di molti vip e marito di Paola Perego. che l'ha criticata molto duramente, mettendo in dubbio la qualità dei servizi proposti dai programmi.



LE DURE PAROLE DI PRESTA - Ecco le dure parole:"Posto che l’orrore televisivo che produce ogni giorno ogni mese, ogni anno, la suora Laica in paillettes (naturalmente nulla a che fare con le Suore Laiche vere che sono esempi da seguire ) è ormai da tempo sotto gli occhi di tutti e quindi vorrei non tornare sull’argomento quello che mi domando ogni giorno è: come mai una Testata giornalistica VIDEONEWS accetta di mettere la Firma su tanto poco e tanto orrore?



LA REPLICA DELLA LUCARELLI - Anche Selvaggia Lucarelli ha stroncato la presentatrice: "I suoi programmi, in questo preciso momento storico più degli altri, sono fuori luogo. Come i suoi vestiti"