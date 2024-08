Barcellona-Dani Olmo, ci siamo: accordo con il Lipsia, cifre e dettagli

AFP via Getty Images

Ilpiazza un grande colpo:I catalani hanno messo le mani sul fantasista classe 1998, protagonista nella Spagna Campione d'Europa: intesa raggiunta con il giocatore e con il, si avvicina il momento degli annunci.- Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il Barcellona ha raggiunto l'accordo verbale con il Lipsia per il trasferimento di Dani Olmo. Il Barça acquista lo spagnolo a titolo definitivo in un, la maggior parte dei quali difficili da raggiungere.

- Decisivo per la fumata bianca il direttore sportivo del Barça, volato nelle ultime ore in Germania: proprio l'incontro andato in scena a Lipsia tra la dirigenza blaugrana e quella del club Red Bull ha sbloccato definitivamente l'affare.- Era l'ultimo tassello per mandare in porto l'affare. Negli scorsi giorni il Barcellona aveva già raggiunto l'accordo con Dani Olmo, che ha spinto fortemente per il trasferimento in Catalogna: per lo spagnolo pronto un- I numeri di Dani Olmo nella stagione 2023/24 con il Lipsia: 25 presenze complessive tra Bundesliga (21), UEFA Champions League (3) e Supercoppa di Germania (1), realizzando 8 gol (4 in campionato, 1 in Champions e tripletta in Supercoppa) e 5 assist tutti in campionato.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui