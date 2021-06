Ousmane Dembélé, durante il ritiro con la nazionale francese, ha rilasciato un’intervista a L’Equipe, in cui ha parlato del suo futuro al Barcellona, dove ha un contratto in scadenza nel 2022.



SUL RINNOVO – “Non so, vedremo. Incontrerò la dirigenza del Barça. C’è ancora tempo, io non ho fretta e loro nemmeno, vedremo cosa succederà. Ora sono concentrato prima di tutto sull’Europeo, poi andrò in vacanza. È stata una lunga stagione”.



SUL SUO RAPPORTO CON MESSI – “Andiamo molto d’accordo. In spogliatoio siamo seduti di fianco. È un bel tipo, un leader, è aperto e parla molto. Mi sono sempre trovato bene con lui, sin dal primo giorno. Giocare con lui non è motivo di pressione, dà molti consigli in campo”.