In casa Barcellona filtra entusiasmo per la Supercoppa Spagnola vinta a gennaio e per il primo posto in campionato con un +12 sul Real Madrid. Eppure, la situazione finanziaria del club rimane ancora problematica, motivo per cui il presidente Laporta - in accordo col tecnico Xavi - avrebbe individuato due giocatori da mettere sul mercato per incassare il più possibile e ripianare il bilancio.



Secondo quanto appreso dalla testata spagnola Don Balon, si tratta di Ferran Torres e Ansu Fati. Entrambi sono in vetrina e potrebbero rappresentare un importante guadagno economico per le casse del club nel corso della prossima sessione di calciomercato estivo.