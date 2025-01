Barcellona, Flick: "Temo l'Atalanta di Gasperini, ecco perché scelgo Szczesny..."

Getty Images

già qualificato agli ottavi di finale, domani alle 21 affronterà l’Atalanta che invece deve vincere per tornare a giocare a marzo: “in otto anni, se una squadra ha tanta fiducia nel suo mister possiamo vedere i risultati, ha uno stile di gioco unico in Europa, giocano veramente bene, segnano, sono stati coraggiosi anche in trasferta”.“Per me la Liga è la cosa più importante da vincere, ci sono poi anche tante altre competizioni, la Champions è una delle più difficili da vincere, ci sono tantissime grandi squadre, anche domani vogliamo vincere per terminare secondi ed essere in una buona situazione, questo è il nostro obiettivo”.

“Quando dico qualcosa di buono su di lui sembra che Pena sembra quello debole e non mi piace, l’ex Juve ha grande personalità ma sono entrambi bravi, deciso col mio team e col mio staff tecnico, adesso ho preso questa decisione, lo faccio pensando alla squadra. È stata una decisione molto difficile, è una delle più ostiche che ho dovuto prendere, il ruolo del portiere è già di per sé speciale”.La squadra come è adesso mi piace molto per qualità, quantità e atmosfera, possiamo avere un buon successo”.

“Non vado a guardare me lo diranno se è pronto, per ora sono contento di giocare qui dove sono ora”.“Hanno un’ottima difesa, è difficile giocare con squadre così, gioca bene su tutto il campo, siamo sempre sotto pressione quando hanno il controllo della palla, fanno transizioni veloci, sono uno a uno, dobbiamo essere pronti, oggi ho parlato alla squadra dell’Atalanta”.“Quando ti manca un giocatore importante non è facile ma Gasperini conosce bene la squadra, poi io penso a tutta la squadra insieme, non penso cambi molto, l’importante è fare gli allenamenti, penso che non cambierà tanto dopotutto”.