La situazione del rinnovo di Iñaki Peña con il Barcellona è in stand-by. Il portiere ha disputando delle ottime partite durante il suo prestito in Turchia, al Galatasaray. Tornato a giugno in Catalogna, non sta trovando molto spazio vista la titolarità indiscutibile di Ter Stegen. Il giocatore, dato il scarso impiego sta pensando di cambiare aria. Secondo Marca, sulle sue tracce c’è nuovamente il Galatasaray, oltre che il Real Betis, che sta pensando al sostituto di Bravo.