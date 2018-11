Malcom, esterno offensivo del Barcellona, in gol contro l’Inter in Champions League, parla a Catalunya Radio dopo la sua prima rete coi blaugrana: “Non so se il gol mi farà avere più minuti a disposizione, lo deve decidere il mister se devo avere più spazio. Valverde mi dice che devo migliorare difensivamente. Ha la sua opinione e devo aspettare con pazienza. Credo che lottando farò molto bene nel Barcellona. Il gol a San Siro è stato indimenticabile. Qui tutti mi aiutano molto, mi dicono di avere pazienza, mi danno conforto. Sono molto tranquillo per i compagni che ho, non ho bisogno di nulla. Mi hanno accolto molto bene e mi aiutano molto, dandomi supporto, dicendomi che questo è solo l'inizio e che devo lavorare perché questo è il Barcellona e io ho molta qualità. Il gruppo è unito e questo è fondamentale, la felicità di uno è quella di tutti”.