Un Lionel Messi sorridente si è allenato questa mattina alla Ciudad Deportiva Joan Gamper, mentre i compagni sono impegnati nella trasferta di Coppa del Re contro la Cultural Leonesa. Il numero 10 del Barcellona, che saltato gli ultimi 10 giorni per la frattura al radio rimediata contro il Siviglia e ha visto i compagni trionfare contro Inter e Real Madrid, è intenzionato a bruciare le tappe:in programma martedì prossimo. Per la Pulce sarebbe un'impresa, più facile che torni a disposizione per la partita di Liga dell’11 novembre contro il Betis. Se il Barcellona deciderà di non correre rischi, Messi tornerà dopo la sosta, per la sfida contro l'Atletico Madrid.