Al termine del pesante 8-2 subito contro il Bayern Monaco, Quique Setién, tecnico del Barcellona, ha dichiarato: "La verità è che è una sconfitta tremendamente dolorosa. Sono troppi gol, molti li hanno meritati. Le parole di Piqué? Vediamo, non parlo di questo. Io sono qui da pochi mesi, essendo Gerard Piqué avrà ragione. La verità è che c'è una frustrazione enorme, bisogna prendere decisioni pensando al futuro. Il Barcellona è un club talmente grande che qualcosa dovrà cambiare".



SUL SUO FUTURO - "E' successo tutto da poco per pensare se ho intenzione di continuare o meno. Non dipende da me, dobbiamo riflettere tenendo conto della situazione e dell'importanza di questa sconfitta umiliante per il Barcellona".