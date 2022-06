Dani Alves ha annunciato l'addio al Barcellona. Il terzino brasiliano, in scadenza di contratto con il club spagnolo, ha deciso di non prolungare il contratto che scadrà tra due settimane ed è quindi libero di trattare con altre società. Il giocatore ora andrà alla ricerca di una nuova avventura, con l'obiettivo di trovare continuità in vista del Mondiale in Qatar.



I NUMERI - Nell'ultima stagione Dani Alves ha totalizzato 16 presenze tra campionato e coppe, alle quali si aggiungono un gol - con l'Atletico Madrid - e tre assist. A 39 anni però il giocatore non molla, ed è già in cerca di nuove emozioni.