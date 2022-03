Ecco le parole del tecnico del Barcellona Xavi a Movistar dopo la larga vittoria per 4-0 contro l'Osasuna:



"Oggi abbiamo giocato una delle partite più belle da quando sono qui come allenatore. Questo ci dà morale e fiducia. Solo il Siviglia aveva perso punti in questa giornata; chi è in lotta per un posto in Champions League ci aveva messo sotto pressione, dunque era molto importante vincere. Il primo posto? Vincere LaLiga è molto difficile, e lo rimarrebbe anche in caso di vittoria al Bernabeu. Il Real Madrid dovrebbe perdere tre o quattro partite, ma ne ha perse solo due in tutta la stagione finora. Non possiamo essere molto ottimisti, sappiamo che è molto complicato".