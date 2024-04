Barcellona, Yamal e Cubarsì nella storia: doppio record nella formazione di Xavi contro il PSG

Ilsceso oggi in campo contro il Paris Saint-Germain al Parco dei Principi, nella sfida valida per i quarti di finale di Champions League, stabilisce due primati in un solo colpo. I due primati riguardano la giovanissima età di alcuni interpreti schierati dal 1' minuto da Xavi.Il primo è, classe 2007, che con la presenza di oggi diventa il giocatore(16 anni e 272 giorni), confermando i suoi record di precocità già fatti segnare in Liga e con la nazionale spagnola. Battuto il primato del francese Rayan Cherki (17 anni e 2 giorni), raccolto nel 2020 con il Lione.

Il secondo record porta invece il nome di, anche lui 2007, che partendo dal primo minuto in PSG-Barcellona diventa(17 anni e 79 giorni). Insomma Xavi non sembra aver paura di affidarsi ai suoi giovanissimi, nemmeno in Champions.