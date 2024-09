Barella, simbolo dell’Inter che vuole vincere in Europa: il retroscena sul Manchester City

AFP via Getty Images

. Non che ce ne fossero dubbi: nel prezioso punto trovato in quel dell’Etihad Stadium, il capitano (vista la partenza dalla panchina di Lautaro Martinez) dell’Inter ha disputato un match di altissimo livello:Mai domo, sempre sul pezzo e con qualche dettaglio di stile che male non fa. Alle sue caratteristiche da sempre riconosciutegli, l’azzurro ha unito una pulizia tecnica che sta salendo, man mano, partita dopo partita. In più, Nicolò ha dato riprova della leadership che detiene ormai all’Inter: entra il suo capitano e gli cede la fascia, un gesto di rispetto che dimostra l’attaccamento dell’ex Cagliari a questa squadra, ai suoi compagni, a tutti i tifosi, in un match complesso che ha fatto intendere come i nerazzurri siano ormai pronti a competere anche a livello internazionale.

Ma partiamo dalla partita di ieri con qualche dato che analizzi la scelta della UEFA di assegnargli la palma di migliore in campo:, da fascia a fascia, dalla difesa all’attacco. Se poi passiamo alla touchmap, ecco che il dato diviene ancora più evidente: Barella ha toccato la sfera di gioco in ogni singolo settore del rettangolo verde dell’Etihad. Non male per una mezzala tuttofare, che ha la possibilità di scalare anche in cabina di regia, come a più riprese dichiarato dallo stesso tecnico Simone Inzaghi. Un’arma in più a disposizione, una carta da giocarsi per future soluzioni alternative e per far coesistere un’altra mezzala (Frattesi?) con lo stesso Barella.

Simone Inzaghi ha donato a questa squadra una dimensione internazionale, di cui Barella è tra i testimoni più brillanti. L’Inter è una squadra che non teme il confronto, che gioca con coraggio, determinazione, qualità.. Essere un già ottimo interprete del proprio ruolo è già una qualità di rara dotazione, diventare a tutti gli effetti uno dei leader tecnici e comportamentali lo proietta a un livello superiore. “. Quest’anno vorremmo fare di più in questa competizione che ci ha visto arrivare in finale due anni fa. Noi vogliamo vincere, questa è l’ambizione. Abbiamo dato dimostrazione di potercela giocare contro una squadra fortissima. Dopo una partita non brillantissima a Monza ci sta venire qui e avere qualche pensiero, invece eravamo tutti concentrati. Derby? Nessun messaggio al Milan, pensavamo solo a questa partita”, un messaggio chiaro, da leader.

. Nell’estate 2023, dopo la finale di Istanbul che vide Rodri regalare la prima storica coppa dei Campioni al club inglese, il tecnico catalano aveva il desiderio di portarsi l’azzurro sulla sponda blu di Manchester. Via Gundogan, finito al Barcellona e tornato pochi giorni fa, se avesse salutato anche Bernardo Silva - il Paris Saint Germain aveva offerto 70 milioni ad agosto - ecco che Barella sarebbe stato il primissimo obiettivo dei Citizens.

