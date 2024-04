Bari, Iachini a rischio esonero: ore di riflessione

per sostituire Pasquale Marino, che a sua volta aveva preso il posto di Michele Mignani,, con la squadra biancorossa che ha conquistato appena due punti in sette gare, scivolando mestamente in piena zona retrocessione, dove, classifica alla mano, Spezia e Cosenza l'hanno agganciata a quota 35 punti al quintultimo posto (valido per disputare i playout insieme alla 17esima posizione).(anche se l'Ascoli ha una gara in meno da giocare e potrebbe ridurre notevolmente il gap, portando a sole due lunghezze la distanza tra il Bari e la Serie C).

, già pericolante nel corso delle ultime settimane, visti i mancati risultati ottenuti., senza che nessuno riuscisse a invertire una rotta che sembra destinata pericolosamente verso la retrocessione. Sul tavolo delle riflessioni della dirigenza e della proprietà barese, inoltre, c'è anche il contratto di Iachini, che ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2025 a cifre decisamente importanti per una squadra di cadetteria.

La società vorrebbe cercare di salvare il salvabile per evitare la retrocessione, ma al momento ogni strada sembra difficilmente percorribile.. Un nuovo clamoroso scossone (il terzo stagionale) può sconvolgere l’ambiente del capoluogo pugliese: la piazza barese attende risposte concrete, almeno per evitare una retrocessione che, oltre che incredibile, avrebbe tutto il sapore di una beffa, dopo la Serie A sfiorata solo 10 mesi fa.