Bastoni: "Mi hanno cercato altri club, ma ho sempre dato priorità all'Inter"

Getty Images

Il difensore dell'Intersi è raccontato in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Libero: "Se devo dare un voto a questa prima parte di stagione dico un 8. Siamo partiti un po' a rilento perché non c'è più stacco tra una stagione e l'altra, non è stato facile recuperare da quella scorsa e questo a livello mentale ha influito. Ma ci siamo ripresi:- Contro il Bayer Leverkusen è arrivata la prima sconfitta in Europa: "Non è stata facile da digerire, come non lo è mai un ko; quando sono tornato a casa ho ripensato a tutto, e basta guardare in che posizione sono Bayern Monaco, Manchester City o Real Madrid per capire che stiamo facendo bene. Se hai abituato tutti ad essere eccellente, devi essere bravo a mantenere quello standard; questa è una responsabilità nostra, poi è chiaro che non possiamo vincere tutte le partite".

- "No, non è così. Si gioca sempre per vincere, ma quando ha il pallone tra i piedi il Bayer è più forte anche del City. E sicuramente noi non eravamo in una delle giornate migliori".- "E' impensabile, non è umano farlo sempre al 100% a livello nervoso. Il riposo è indispensabile, perché se non sei al massimo la squadra va in difficoltà".- "Qualche club che mi ha cercato c'è stato, ma io ho sempre dato massima priorità all'Inter. Sono in una squadra al top che gioca per vincere tutto, non ho ai pensato di dover cambiare squadra. Anche perché oltre il calcio c'è una vita, e la mia famiglia qui a Milano si trova benissimo".

- "La qualità principale è che riesce a fare sentire tutti i giocatori della rosa fondamentali e parte integrante del gruppo; all'inizio abbiamo avuto qualche difficoltà nel capire il suo calcio, ma è stato più un problema nostro che un difetto suo: venivamo dalle idee di Conte che sono completamente diverse".- "Ha detto quelle cose per il bene del calcio. Lo conosciamo bene, sa che siamo i favoriti e ha provato a destabilizzare un po' l'ambiente".- "Se devo scegliere tra la certezza del 21° scudetto o la finale di Champions prendo assolutamente la finale".

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

- "Lì ci è mancato un po' di fortuna e quella consapevolezza che ancora non avevamo. Adesso sappiamo di essere a quel livello".- "Spero che lo vinciamo noi".- "Fuori dallo spogliatoio è difficile far capire l'importanza di tutti i giocatori, ma noi la conosciamo. Non leggo più commenti e frasi negative che arrivano da fuori, l'importante è sapere che all'interno della squadra si sentono tutti importanti".