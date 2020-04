All'ordine del giorno ieri in assemblea di Lega c'erano parecchie tematiche scottanti, in particolare quelle inerenti al calciomercato. Per questo motivo, durante la videoconferenza tra i presidenti di Serie A, c'è stato un momento di tensione. Protagonisti del battibecco il presidente del Brescia Massimo Cellino, quello del Napoli Aurelio De Laurentiis e il patron della Sampdoria Massimo Ferrero.



Secondo Il Corriere dello Sport la disputa sarebbe nata quando Cellino ha sottolineato il fatto che parecchi calciatori stranieri del Brescia hanno lasciato l'Italia. A quel punto, De Laurentiis ha subito risposto che i tesserati del Napoli sono rimasti in città a seguire le direttive di Gattuso. A concludere la disputa tra i colleghi è arrivato l'intervento di Ferrero: il Viperetta prima ha ribadito la sua volontà di non riprendere il campionato, poi ha chiuso con una battuta rivolta al 'collega' napoletano. Il Viperetta avrebbe invitato De Laurentiis a pagare per intero gli stipendi dei giocatori, data la solerzia dimostrata nel frangente.