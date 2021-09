Kingsley, esterno offensivo del, ex Juventus, è stato operato al cuore per un'aritmia cardiaca.Questo quanto dichiarato da Julian Nageslamnn in conferenza stampa: "Kingsley Coman è stato operato ieri. Aveva un piccolo, leggero battito cardiaco in più, un leggero disturbo del ritmo. A volte gli mancava brevemente il respiro. Ecco perché abbiamo optato per questa procedura, facendogli un elettrocardiogramma a lungo termine. Martedì farà nuovamente un cardio-training e non rimarrà ai box per più di una settimana e mezza o due settimane".