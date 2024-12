Getty Images

dopo l'infortunio riportato nel big match della 12esima giornata di Bundesliga, in casa dei rivali del Borussia Dortmund. La partita è terminata 1-1 grazie al gol del pareggio di Musiala arrivato a cinque minuti dalla fine ma: "Harry Kane ha riportato un'elongazione al bicipite femorale destro durante la partita di Bundesliga disputata ieri dall'FC Bayern contro il Borussia Dortmund. Questo è stato confermato da un esame effettuato dall'unità medica dell'FC Bayern. Il Bayern sarà quindi privo di Kane, 31 anni, per il momento".

- Come sempre dipende dal fisico del calciatore in questione e dall'entità del singolo infortunio, ma non si dovrebbe andare oltre le due settimane. Lo stesso Kompany, il tecnico, ha espresso ottimismo per un recupero per la panchina, almeno, nella prossima partita di Bundesliga.