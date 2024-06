Bayern Monaco su Bruno Fernandes: contatti avviati. C'è anche il Barcellona

Getty Images

Il futuro diè ancora un rebus. Leader tecnico e carismatico di unancora sotto le aspettative, l'ex Novara, Sampdoria, Udinese e Sporting ha vissuto una stagione personale positiva: 15 gol e 13 assist in 48 presenze complessive, con sole tre partite saltate in Premier League.Il centrocampista portoghese è legato ai Red Devils con un, ma la sua permanenza nel club inglese è ancora in dubbio. E dal Portogallo arriva l'indiscrezione di una nuova pericolosa offensiva.- Secondo quanto riferito da O Jogo, ilè piombato su Bruno Fernandes e ha già iniziato a muoversi: avviati i contatti con il suo agente,, per capire se il giocatore sia disposto o meno a lasciare Manchester in estate.

Un gradimento non nuovo quello del club bavarese, perché giàprima della definitiva rottura con il Bayern aveva indicato nel classe 1994 il nome giusto per rinforzare la rosa.- Il club di Monaco è un pericolo concreto e non è l'unico, perché nelle ultime settimane anche il, evidenzia il giornale lusitano, ha manifestato interesse per Bruno Fernandes e potrebbe aprire una trattativa.- Bruno Fernandes recentemente si è espresso così sul proprio futuro: "Non sono diverso da nessuno solo perché ho la fascia da braccio. Faccio sempre del mio meglio e facciamo sempre il meglio per il club. Nessuno nasconde che giochiamo per un grande club e dobbiamo alzare i nostri standard ogni partita. Il futuro? Sarò qui fino a quando il club mi vorrà e il club vuole che io faccia parte del futuro. Se per qualche motivo non mi vogliono, allora andrò".

- Quanto potrebbe costare un'eventuale operazione Bruno Fernandes per Bayern o Barcellona? Il Manchester United ha prelevato il portoghese dallo Sporting nel 2020 perAd oggi i Red Devils, riporta la stampa britannica, valutano il centrocampista- Al Manchester United Bruno Fernandes percepisce circa, la scadenza del contratto è fissata al 30 giugno 2026.