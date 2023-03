è l'attaccante del momento, e non solo in Italia. Anche nel resto d'Europa il centravanti delè ormai sulla bocca di tutti. Il nigeriano piace a tanti top club del continente, pronti a darsi battaglia per la gioia di, in attesa di, dopo una stagione come quella attuale, a livello individuale e di squadra?, con. A giugno, gli agenti del numero 9 azzurro andranno a battere cassa, e non solo per bonus e premi, ma perdell'ingaggio (si parla di una richiesta di almeno 7 milioni di euro), cifra per la quale il Napoli dovrebbe mettere in conto un importante extra budget rispetto al tetto stipendi fissato dal club.Quella che si giocherà a giugno sarà comunque una partita a tre, perché al tavolo, oltre al Napoli e a Osimhen, ci saranno anche i club attirati dalle prodezze del nigeriano, autore di 25 gol in 29 partite con la maglia dei partenopei in questa stagione (53 in 91 match dal 2020, anno dele dell'approdo in Serie A). Fra gli estimatori, i, seguito dal. Più defilati il, che potrebbe puntare su, e il, che per il futuro ha nel mirino uno fra Mbappé e Haaland.il suo gioiello, sapendo con lungimiranza imprenditoriale che una stagione come questa potrebbe anche essere irripetibile. Con una cifra del genere, il ds del Napoli,, non avrebbe difficoltà adi Osimhen. Fra le possibili soluzioni, ci sarebbero, classe 2003 dell'Atalanta valutato 40 milioni di euro, e, connazionale di Osimhen, classe 2000 dell'Union Saint-Gilloise, club rivelazione dell'Europa League. Senza scordare che il Napoli ha già in casa un certo, un investimento da 30 milioni di euro che nella prossima stagione dovrà per forza di cose trovare più spazio nella squadra di Luciano Spalletti.