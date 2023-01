Intervenuto ai microfoni di Dazn, l'ex centrocampista, Valon Behrami, offre all'Inter qualche consiglio per gli acquisti nel caso Skriniar dovesse scegliere di lasciare il nerazzurro. Queste le sue parole.



“Hincapié sarebbe l’investimento. L’unico difetto sarebbe che è un mancino, un dettaglio non da poco, ma come calciatore può ricoprire quel ruolo perché ha fisicità e qualità. Costa tanto, ma lo rivenderesti ad alte cifre di sicuro. Poi c’è Ndicka a 6 mesi dalla scadenza che potrebbe essere un’operazione low cost a gennaio per non perderlo a zero. Non fosse a zero, il suo valore sarebbe altissimo”.