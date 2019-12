L'infortunio non ci voleva. Ma non cancella un, la Juventus è entusiasta del percorso del centrocampista uruguaiano in cui ha creduto da quando l'ha pescato nell'operazione Carlos Tévez. Un capolavoro che dà i suoi frutti, Bentancur è sempre più in crescita e leader nella mediana bianconera nonostante i 22 anni., sempre più insistente nel provarci per Bentancur ma senza successo; un nuovo accordo con rialzo d'ingaggio meritato per Rodrigo.- Il problema da valutare adesso per la Juve è ladella cifra guadagnata da una futura cessione. Lo prevedono i patti stipulati anni fa, da tempo la dirigenza bianconera lavora per rimuovere o ritoccare la clausola ma senza successo.: Angelici ha salutato, al suo posto c'è il nuovo presidente Jorge Ameal insediato da 48 ore con Juan Roman Riquelme in dirigenza. Insomma, rivoluzione totale e un. Perché non si pensa a vendere l'uruguaiano, ma semplicemente a valorizzarlo con massima serenità. E togliere quella clausola in quest'ottica diventa determinante.