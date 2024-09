Bergomi: "L'Inter? Una corazzata ma deve stare attenta. C'è un rischio"

Beppe Bergomi parla della sua ex squadra, l'Inter, da tutti vista come la candidata numero uno allo Scudetto, per quello che sarebbe un bis dopo il trionfo della passata stagione che ha portato alla seconda stella. Per la squadra di Simone Inzaghi si avvicina un trittico complicato con le sfide contro Monza, Manchester City e Milan. Ecco come la vede l’ex capitano, le sue parole all'ANSA.



IL PARERE - "L’Inter sembra una corazzata. Però le altre squadre si sono rinforzate, hanno fatto tutte un mercato importante. L’Inter è stata brava a mantenere lo zoccolo duro, tutti i suoi giocatori migliori. Poi abbiamo visto negli ultimi anni che chi vince il campionato l’anno dopo ha fatto un po’ di fatica. Vedi il Milan, vedi il Napoli, quindi l’Inter dovrà stare molto attenta. L’Inter resta la favorita perché chi ha lo scudetto sul petto lo deve difendere. Ma nessuno ti regala niente, niente è scontato. Se riescono a non avere la pancia piena ma a continuare ad avere la stessa ferocia che hanno avuto l’anno scorso, loro possono vincere”.