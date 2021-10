Non c’è solo Paulo Dybala in scadenza nel 2022 (e vicino al rinnovo) . La Juventus riflette anche sui contratti di Mattia Perin, Mattia De Sciglio e, soprattutto, Federico. L’esterno della Nazionale con il ritorno di Allegri ha ritrovato spazio, minuti, fiducia. Insomma, è tornato ad essere un elemento importante per le rotazioni (e non solo). Capace di acuti preziosi, come l’assist fornito a Chiesa nella partita vinta in Champions contro il Chelsea. Ma il prossimo giugno il contratto dell’ex Fiorentina scadrà. E il futuro?In questo momento, secondo quanto appreso da calciomercato.com, la Juventus è impegnata nei discorsi per il prolungamento di Dybala . Contatti ufficiali con l’entourage di Bernardeschi per il rinnovo ancora non ce ne sono stati.Il club bianconero valuterà il rendimento di Berna da qui a fine campionato, poi deciderà il da farsi. Non è stata ancora fatta una scelta, ma di sicuro, probabilmente non oltre i 2,5, massimo 3 milioni a stagione. Intanto Bernardeschi deve guadagnarselo sul campo.