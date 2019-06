"Non mi esprimo, c'è una società seria con dirigenti bravi. Sicuramente sarà un allenatore da Juventus. Ogni allenatore che arriverà, porterà uno step in più per ogni giocatore: un allenatore ti dà sempre qualcosa di nuovo per il tuo bagaglio. Come giocatore, posso dire che Sarri è un allenatore valido: se sarà il nostro allenatore non lo so, dobbiamo rispettare la società", lo ha dichiarato Federico Bernardeschi in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano, in merito al futuro allenatore della Juventus dopo l'addio di Massimiliano Allegri.