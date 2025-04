Bild: Thomas Muller non ha deciso se ritirarsi o no. Ipotesi MLS e non solo, ma c'è anche la Fiorentina

Getty Images

Questa sera sarà impegnato nel tentativo di prolungare la sua vita calcistica in Champions League, ma per Thomasè tempo di pensare al futuro. Dopo 25 anni di, la società bavarese ha deciso di non rinnovargli il contratto e adesso l'attaccante, a segno nella gara di andata dei quarti di finale contro l'Inter, è davanti ad un bivio: ritirarsi oppure intraprendere una nuova strada, un'ultima esperienza prima del ritiro.Su questo argomento scrivono i colleghi tedeschi della Bild: laha stabilito in una riunione a Chicago che sarà proprio Muller l'obiettivo principale per la prossima sessione di mercato, con iin vantaggio dato che hanno una partnership proprio con il Bayern Monaco. Ma non solo: sull'iconico numero 25 bavarese ci sarebbero anche

La società gigliata, attualmente ottava in Serie A, in corsa per la quarta qualificazione consecutiva alle coppe europee e per la terza semifinale consecutiva in Conference League (parte dal 2-1 contro il Celje nel ritorno dei quarti) potrebbe dare continuità alle esperienze con Marioe Franck, entrambi approdati in riva all'Arno dopo aver giocato con grandi risultati in Baviera. Gomez ha avuto problemi fisici, Ribery era a fine corsa come Muller adesso: tutti quanti però hanno avuto e hannoLa decisione, conclude Bild, arriverà a giugno, prima dell'inizio del Mondiale per Club al quale il Bayern Monaco parteciperà.