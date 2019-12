Nel calcio ci sono giocatori che si lamentano ogni settimana per ottenere qualche euro in più sui loro già ricchi contratti. E poi c'è chi, come Davide Biraschi, pur non giocando praticamente mai, non solo non fa polemiche ma giura eterno amore alla propria squadra: "Per me il Genoa è come una fidanzata - ha ammesso il difensore al Secolo XIX - La mia ragazza gelosa? No, anzi, viene allo stadio a vedermi. E in famiglia i miei otto fratelli e i miei genitori non guardano più la Roma, ma solo il Genoa. Ormai a casa Biraschi, oltre me, ci sono dieci nuovi genoani".



Da titolare inamovibile e vicecapitano delle ultime due stagioni, l'ex Avellino è diventato ora riserva di lusso di un Grifone con il quale conta di raggiungere presto un importante traguardo personale, per il quale tuttavia dovrà attendere più di quanto preventivato: "Avevo in testa l’obiettivo delle 100 presenze, un gran traguardo mentre ora, anche se le giocassi tutte fino alla fine, non ci arriverei. Però sono sincero, non è quello il problema. Certo, mi è dispiaciuto aver avuto meno spazio, ma sono molto più dispiaciuto per la nostra situazione in classifica che non è delle migliori. Ma so che possiamo uscirne anche stavolta, come abbiamo fatto gli altri anni".



Nonostante le difficoltà, Biraschi promette che non si sposterà da Genova: "Non ho nessuna intenzione di andare via. Però ripeto, sono sincero, ora non guardo neanche se gioco o meno, in questo momento è relativo, conta poco. Voglio solo che torniamo a vincere, le vittorie danno serenità, anche se non giochi. Se vediamo le ultime partite. di occasioni ne creiamo, esprimiamo un buon calcio, costruendo l’azione dalla difesa come vuole il mister. C’è stata anche un po’ di sfortuna, non solo quella ovviamente, ma dobbiamo continuare a stare uniti".