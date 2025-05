Boban: "Avevo chiuso per Dani Olmo e Szoboszlai al Milan, ma non mi diedero l'ok. Con Maldini, Tonali non sarebbe mai andato via"

legati principalmente al calciomercato e alla sua esperienza di dirigente del Milan, ma non solo, quello che si è confessato in una lunga intervista al canale Youtube del nostro editorialista Andrea Longoni , “Milan Hello”. Tanti ricordi della sua breve avventura al fianco di Paolo Maldini, dall'estate del 2019 dopo l'addio di Leonardo alla separazione giunta solo qualche mese più tardi.Lasciato l'incarico alla Fifa al fianco del presidente Gianni Infantino, Boban ha partecipato alla costruzione della squadra, operando pure sul mercato. E: "PersonalmenteNon hanno voluto farlo, era gennaio 2020., era tutto accordato: 20 milioni della clausola col Salisburgo. Due operazioni che avremmo concluso con le cessioni di Piatek e Suso. Anche lì negato e mi son detto: 'Ma che roba è?".Due giocatori che invece arrivarono nel gennaio 2020 e contribuirono sensibilmente a creare un nuovo clima al Milan furono certamente, secondo la versione di Zvone Boban: "E in società erano abbastanza arrabbiati. Ma ho dovuto dirlo perché era giusto così, non potevano crescere da soli e infatti a gennaio prendiamoSenza quei due, soprattutto senza Zlatan, nulla sarebbe stato creato di quel Milan che va verso lo Scudetto e anche verso un'identità. Che Pioli, pur con tante cose sulle quali non ero d'accordo, è riuscito a inculcare".Anche dopo l'addio di Boban, la direzione dell'area tecnica del Milan è rimasta – fino al giugno 2023- nelle mani del grande amico ed ex compagno di squadra Paolo Maldini, che in tandem con Frederic Massara portò in rossonero, tra gli altri,. Sulla sual'ex campione croato ha un parere molto chiaro: "Siamo davanti a 70 milioni di differenza, non so quanti nello specifico. Tanti soldi ma che non dovevano mai venire al Milan perché Tonalie disse di no pure ad Inter e Juventus".Nella sua intervista ad Andrea Longoni, Zvonimir Boban aggiunge anche un parere sulle, che spera di chiudere un'annata complicata con la vittoria della Coppa Italia,in corsa per lo Scudetto e in finale di Champions League: "Sul piano di come creare una squadra che funzioni bene si, le due società sono lontane. Se diano una logica al gioco, che non c'è, perché non c'è da tutto l'anno, allora si può sperare di avere una squadra vera. Adesso questa non lo è, invece l'Inter lo è, una squadra competitiva, che sa sempre cosa fare. Noi non abbiamo un'identità".