Boban: "Leao è discontinuo di suo, se gli chiedi cose tattiche va in confusione. Conceicao? L'errore è così evidente..."

L'ex attaccante dele oggi volto e opinionista di Sky per le trasmissioni legate alla Champions League,, ha parlato dagli studi della tv satellitare della partita persa dai rossoneri contro il Feyenoord soffermandosi sull'errore compiuto danel far giocare tutti e 4 le sue stelle offensive, sacrificando però soprattutto Rafael Leao."Leao è discontinuo, se gli chiedi cose troppo tattiche va in confusione. Conosciamo tutti i suoi pregi e i suoi difetti: oggi doveva fare il quinto e non è quello il suo ruolo".

"Anche se riesci ad ottenere equilibrio da loro, non è vero che non li perdi perché anche se ci guadagni in fase difensiva, in qualcosa di sicuro li perdi""Leao se gli chiedi di difendere lo perdi e non è giusto farlo. Lui rincorre, e rincorrendo si stanca, poi deve fare ottanta metri di scatto. Già è discontinuo di suo, se poi gli chiedi anche questo ciao. È un po' come facevo io con il mister (Capello, ride ndr.)"."Con un centrocampista in più, ma è talmente ovvio... Stasera ci poteva anche stare, ma non andrei avanti così. Prima fai giocare la gente insieme, fai capire a loro come stare in campo, tutti ovviamente giocheranno e poi dopo pensi di giocare in questo modo"