Bologna, Italiano: "Avevamo bisogno di una gara così, abbiamo margini di crescita"

L’allenatore del Bolognaha parlato a Sky Sport, dopo il successo per 0-2 ottenuto sul campo del Cagliari.SALTO DI QUALITA' - "Finalmente abbiamo fatto una gara completa, dove abbiamo messo attenzione, qualità nel palleggio e concretezza. Prestazione di qualità e attenta, che ci permette di aggiungere punti e di finire con 0 gol. Avevamo bisogno di una gara come questa, sono davvero contento"."Vedo crescita, soprattutto nella gare di Champions riusciamo a tenere botta e quello deve essere motivo di grande soddisfazione. Quello che incontriamo in Europa dobbiamo riportarlo in Italia. Stiamo crescendo di condizione e nell'intesa. Oggi i ragazzi hanno avuto concretezza, poi molto attenti nel tenere il risultato. Abbiamo grandi margini. In pochi mesi non puoi essere perfetto, devi continuare a lavorare con entusiasmo credendo ancor di più in quello che stai facendo dopo vittorie come questa".

RICERCA DELLA CONCRETEZZA - "Quando si inizia ad essere tutti responsabilizzati, ci si avvicina a questo. Gli attaccanti devono avere quel veleno per far male in avanti, i difensori devono lavorare con più attenzione e, quando si alza l'attenzione da parte di tutti, si ottengono risultati in ogni zona del campo. La classifica non va guardata, ma tutti lo facciamo. Volevamo aggiungere punti e così è stato. Con queste caratteristiche, cresci sotto tutti i punti di vista".