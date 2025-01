Getty Images

Bologna, Italiano: "Punti buttati via dopo una rimonta clamorosa, c'è amarezza"

12 minuti fa



Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha analizzato così a Sky Sport la sfida pareggiata contro la Roma per 2-2: “Dispiace per i ragazzi, altri punti buttati via dopo una rimonta clamorosa. Era già capitato di perdere punti nei finali di partita, cercheremo di migliorare, ma posso solo fare i complimenti ai ragazzi. Nel primo tempo siamo stati troppo lenti, nel secondo siamo andati meglio. Abbiamo avuto due o tre volta la palla del 3-1, non siamo riusciti a trasformarla, c’è amarezza per i punti buttati via".



SCELTE - "Ero indeciso tra Ferguson e Moro, Lewis ha fatto una grande partita. Dobbiamo concentrarci sui risultati, però riuscire a trasmettere la mia emotività alla squadra mi rende orgoglioso, quella di oggi resta una grande prestazione”.