Getty Images

Ci mette i pugni su Paredes nel primo tempo, poi confeziona un pateracchio sul tiro non irresistibile di Saelemaekers. Battuto sul rigore nel finale.Attacca con forza sulla corsia di destra e ci mette la testa sul rigore del ribaltone (dal 44’ stGran salvataggio in area rossoblù alla mezz’ora su Dovbyk. Attento e preciso in chiusura, il migliore dietro.Svagato, non paga dazio a due grossolani errori nel primo tempo. Poi nel finale è sfortunato sul rigore del 2-2.Nel primo tempo si prende un giallo e un mezzo rischio in area rossoblù, nel complesso appare un po’ in difficoltà

Al 57’ prova il tiro dal limite ma è debole e centrale, dà battaglia in mediana.Torna titolare tra i mediani, fa quasi il regista basso e dà ordine. Poi va sul dischetto e spiazza Svilar firmando il rigore del 2-1 con autorità.Prova qualche sgasata delle sue, ma litiga troppo con il pallone. (dal 23’ stEntra con voglia di strafare. Pure troppi, divorandosi il tris. Errori che pesano, atteggiamento sbagliato)Primo tempo opaco, ripresa super con tanto di assist per l’1-1 di Dallinga.Il più vivace, a sinistra dà filo da torcere ad Angelino e Mancini. Poi spacca in due la Roma con il break di 50 metri che origina il pareggio (dal 44’ st

Per un’ora è il peggiore in campo. Poi gli capita la palla buona per l’1-1 e, pur con un rimpallo favorevole, la butta dentro girando l’inerzia. (dal 33’ stDue punti che sfumano sul più bello, dopo un ribaltone tutto cuore. Un altro vantaggio sfumato, forse i due cambi nel finale erano evitabili.Dallinga lo fredda con un po’ di fortuna, sul rigore non può nulla. Bravo ad alzare in corner la sassata di Odgaard al 76’.Duelli rusticani a profusione, beccato dal pubblico: prende un giallo solo nel finale, protestando per il rigore poi assegnato.

Un paio di scivolate a vuoto ma là dietro amministra bene i pericoli. Fischiato alla sua uscita, visto il no estivo al Bologna (dal 33’ stCi mette la spizzata sul rigore del 2-2, nel complesso dietro è tra i più sicuri.Gol dell’ex, rimpianto e applaudito quando non esulta dopo lo 0-1, Dominguez gli strappa palla sull'azione dell'1-1 e nel finale è sfiatato (dal 39' stAltra prova solida in mezzo, ma come con Lucumi sul rigore è sfortunato ma colpevole.Si fa sentire in mediana, ma nella ripresa Odgaard inizia a fargli più male. E non spendere il giallo sul contropiede di Dominguez si rivela un errore (dal 33’ st

Gara patta contro Ndoye e Holm, ha qualche spazio in ripartenza che potrebbe sfruttare meglio ma dietro tiene.Nel primo tempo si divora lo 0-1 non inquadrando la porta con il destro. Non si accende mai (dal 39’ stLa magia del derby non si ripete: passa ai margini della partita (dal 33’ stFa a sportellate, protegge palla, fa da torre senza arrendersi. Freddissimo nel segnare col piattone il rigore del 2-2 che vale un punto.Acciuffa un punto d’oro che tiene le prime otto in scia, evitando un pesante k.o. in trasferta. La sua Roma è ancora alterna, ma il 2-2 preso così darà morale e i cambi pagano.