Bologna, Italiano: "Vi dico come sta Ndoye. Orsolini, Dallinga e chi è il vice Freuler senza El Azzouzi"

Getty Images

Il tecnico del, Vincenzo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Como alla quarta giornata di campionato:"Oggi è stato il primo allenamento di Holm e Lucumi, il secondo di Ndoye. Importante ritrovarli visto il periodo che avremo davanti. Con Dan dobbiamo cercare di essere cauti, dobbiamo metterlo dentro quando sarà al 100%. Ha grande forza nello sprint e quindi lui deve essere tranquillo. Lo è ma arriva da tanti allenamenti a parte che non è la stessa cosa che allenarsi con la squadra, lo recuperiamo e sono contento".

"È qui da diversi giorni, sta crescendo anche lui. Sa attaccare l'area"."Lui e Karlsson sono giocatori importanti, fanno parte della batteria degli esterni del Bologna. Dominguez ha un ottima condizione, arriva in un calcio diverso, lingua diversa, deve conoscere tutto ma sono rimasto stupito dalle sue qualità individuali. È un esterno puro"."Sta crescendo, molto diverso dall'inizio, vediamo domani cosa cercheremo di proporre, Dallinga ha già superato l'adattamento iniziale"."Orsolini ha fatto 11 gol l'anno scorso, ha stappato diverse partite. Con l'Empoli abbiamo anche preso un gol in cui dobbiamo crescere e migliorare".

- "Remo sta bene, lo vedo sorridente, ha esperienza, è un leader di questo gruppo, in campo non si risparmia, vediamo di partita in partita, come gestiscono la fatica i ragazzi. Da domani inizia un altro tipo di lavoro da parte dell'allenatore. Gestire le forze, preparare le gare in poco tempo. Ripeto però tutti partecipi e tutti coinvolti, gente come Remo sarà importante ma dovrà anche rifiatare alle volte ovviamente".- "Come sta? Bene, dopo i primi giorni a parte per un problemino al polpaccio è in gruppo, è un giocatore importante. Sono contento di com'è arrivato".

- "È partito con la nazionale ma ha giocato diversi minuti e questo ci ha aiutato, può darci una mano".- "Più Arthur o più Bonaventura? Più Bonaventura, gli piace nel sistema con i tre centrocampisti interno che si alza sulla trequarti, ha i colpi e può essere rifinitore, la nazionale ci ha aiutato ad aumentarne la condizione"."Ne avrà per un bel po' ed è per questo che è fuori dalla lista UEFA, perché è un problemino non da poco. Giocatori con le caratteristiche sue ne abbiamo, lui ha qualità e intuizioni pero' in quella posizione sia Moro che Aebischer possono far rifiatare Remo Freuler".