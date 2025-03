Bologna-Lazio: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Bologna-Lazio in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Scontro diretto per la Champions al Dall’Ara, dove si sfidano la quinta e la sesta classificata nella stessa giornata che prevede anche Fiorentina-Juventus: lotta aperta per i posti europei, con rossoblù e biancocelesti che sono tra le migliori squadre del campionato per il contributo delle panchine. A Baroni il compito di fermare il Bologna versione rullo al Dall’Ara: finora nel 2025 sono 16 punti in sei gare per i rossoblù, che arrivano da tre successi consecutivi.

Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Castro. All.: ItalianoProvedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Vecino; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All.: BaroniItaliano ha l’imbarazzo della scelta: ha tutti a disposizione, rispetto al successo di Verona rientra anche Freuler dalla squalifica. Un dubbio in mediana per il compagno dello svizzero, con Ferguson e Pobega in ballottaggio, due sulle fasce in avanti: a Verona hanno giocato Orsolini e Ndoye, che stavolta potrebbero essere in lotta per una maglia a destra (con lo svizzero più indicato contro Tavares) e con Dominguez a sinistra, per tenersi l’arma Cambiaghi a gara in corso. Baroni dopo il giovedì di Europa League deve valutare le condizioni di Tavares e Castellanos, rientrati dal primo minuto contro il Viktoria Plzen. Rispetto alla coppa tornerà Gila dal primo minuto in difesa insieme a Romagnoli, al terzo gol consecutivo, e c’è l’incognita Rovella: il centrocampista ha saltato la sfida all’Udinese ma conta di poter tornare titolare al Dall’Ara. Viceversa, probabile la coppia Guendouzi-Vecino con uno tra Dia e Pedro trequartisti passando al 4-2-3-1.

La sfida sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'app di DAZN su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi.Il match sarà visibile in streaming su Dazn scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.Riccardo Mancini e Alessandro Budel