Bologna-Milan, il prefetto nega il Dall'Ara: cda d'urgenza in Lega, si cerca uno stadio. C'è il rischio rinvio

Michele Nucci

Sono ore concitate per capire, match valido per la nona giornata di Serie A in programma sabato 26 ottobre alle ore 18.- La novità arriva dal capoluogo emiliano. Il Sindaco Matteo Lepore, in un incontro con il Prefetto Visconti, ha mantenuto la propria posizione e il Prefetto, riferisce Sky Sport, ha confermato l'ordinanza:

- La situazione è passata dunque nelle mani della Lega Serie A, che ha convocato unper affrontare il tema, seguita dall'Assembla. Si attende il no definito al Dall'Ara dopo la decisione del Prefetto di tenere chiuso l'impianto,- La Lega porta avanti la propria linea di far giocare la partita e valuta le possibilità. Ilè stato per tutta la mattina il piano A ed era stato trovato l'accordo con Sindaco, Questore e Prefetto per giocare. Nelle ultime ore, tuttavia, sono emerse alcune problematiche che hanno messo a serio rischio questa ipotesi. Per questo la Lega in mattinata ha contattato l': il club toscano non ha chiuso all'ipotesi,

- Se si giocasse a Empoli o Como domani pomeriggio,. Questione di tempistiche, i tempi sarebbero ristretti per la messa in vendita dei biglietti.- Si cerca uno stadio per evitare il rischio di rinvio per Bologna-Milan, ma riprende quota la possibilità di posticipare la gara. Il problema, in questo caso, è dato dal calendario fitto, che rappresenta un ostacolo importante. Considerando la possibilità che almeno una tra le due squadre vada ai playoff di Champions League al termine della fase campionato e considerando che entrambe hanno già una partita che sarà rinviata a causa della Supercoppa Italiana, la prima data utile potrebbe essere ad

