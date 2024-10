Qui Bologna, la soddisfazione per il rinvio con il Milan: scenario complesso allo stadio, rifiutata la "beffa" trasferta

Getty Images

, ovverodopodella città Matteo Lepore, arrivata nel tardo pomeriggio di giovedì.Perchéma è stataa far chiudere al Comune scuole, parchi e centri sportivi venerdì e anche lo stadio per sabato.

- Lo scenario più probabile, in mattinata, sembrava quello di. Ma, con il prefetto che in una riunione con il sindaco effettuata in mattinata si era accodato alle scelte di Lepore di giovedì sera. A questo punto sono entrate in scenacome campo neutro, ma qui èavendone facoltà. E’ vero, lo stadio è agibile e il campo è praticabile, maErgo, le forze dell’ordine sono richieste altrove, specie con un meteo ancora instabile in questi giorni: in città, giorni fa, era già stata rinviata la partitain programma domenica ed è stata prima spostata di sede (all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno) e poi forzata alle porte chiuse laperché al PalaDozza ci sono le colonne mobili della Protezione Civile.oltre al danno di perdere l’incasso - peraltro da devolvere agli alluvionati -Con quale colpa? Essere stati colpiti da un alluvione? Il club ha tenuto duro in Lega e si è arrivati al rinvio, la scelta più logica.

- A margine dell’assemblea in Lega Serie A a Milano,spiegando lo stato dell’arte: “C’è una situazione di difficoltà oggettiva dello stadio in cui ci sono stati anche dei crolli perciò, oltre alla solidarietà alle famiglie colpite che continuiamo ad esprimere, c’erano anche delle situazioni oggettive che rendevano difficile giocare a Bologna. Il rinvio è la scelta più saggia anche perché consente di salvaguardare l’incasso della partita, che in parte sarà devoluto agli alluvionati”. Due ore prima dell’ordinanza del sindaco Lepore sul rinvio, infatti. Ora si tratta di trovare la data per il recupero: “Quello è pertinenza della Lega - conclude Fenucci - quanto alla decisione, credo che siano processi normali e tempi corretti, la decisione è di ieri e la Lega oggi ha predisposto il rinvio. C’erano tematiche organizzative da risolvere, ovviamente difendendo gli interessi delle parti, ma anche necessità organizzative che sono alla base di ogni gara di calcio. E credo che giocare le partite a porte chiuse o senza pubblico sia sempre una sconfitta per il movimento”.