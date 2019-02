Il Bologna è tornato al lavoro questa mattina in preparazione della prossima trasferta di Udine. Seduta di scarico in palestra per i titolari della sfida contro la Juventus, mentre tutti gli altri hanno svolto esercitazioni tattiche e partitelle a tema. Rientrato in gruppo Rodrigo Palacio, differenziato per Federico Mattiello, mentre Mattia Destro ha iniziato la riabilitazione sul campo.