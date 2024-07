Bologna, pazza idea Hummels: primi contatti

Getty Images

L'offerta dell'Arsenal (l’azzurro è pronto a firmare un contratto con ingaggio raddoppiato, rispetto al milione di euro scarso che percepiva, fino al 2029 con i Gunners che pagheranno 53 milioni di euro, cifra da cui dovrà essere detratta la percentuale sulla sua futura rivendita che spetta al Basilea, ovvero il 50% dell'incasso) per il centrale classe 2002 è di quelle irrinunciabili e il giocatore ha già dato il proprio ok al trasferimento in Premier League

Secondo quanto riportato da Sky Sport,. Il difensore tedesco classe 1988 è attualmente svincolato, dopo l'ultima esperienza al Borussia Dortmund terminata con la finale di Champions League persa contro il Real Madrid.: il Bologna dal canto suo può mettere sul piatto la partecipazione alla prossima Champions League. Non solo Roma e Como, dunque, sul centrale tedesco. Sono previsti aggiornamenti.