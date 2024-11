AFP via Getty Images

Bologna, quando torna Ndoye: i tempi di recupero aggiornati

26 minuti fa



Dan Ndoye, esterno sinistro del Bologna, ha fatto spaventare Italiano e i tifosi rossoblù quando, nel primo tempo della gara poi vinta 2-3 contro la Roma, ha sbattuto in maniera violenta contro il palo nel tentativo di correggere in rete un pallone di Orsolini.



“Ha una ferita sulla tibia, dovuta allo scontro con il palo" ha detto il tecnico nel post partita. In questi giorni lo svizzero, che non ha lesioni ma ha accusato un vasto ematoma da trattare con cura, si sta sottoponendo a delle terapie con l’obiettivo di recuperare per la sfida di Coppa Italia contro il Monza del 3 dicembre (magari partendo dalla panchina) per poi essere al top nella super sfida contro la Juventus del prossimo 7 dicembre.